İsrail ordusuna ait İHA Gazze'de düştü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınlarında Sky Rider tipi bir insansız hava aracının (İHA) teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu kazanın son iki hafta içinde yaşanan ikinci İHA düşüşü olduğu belirtildi.Abone ol
İsrail ordusu, Gazze'de Sky Rider tipi bir İnsansız Hava Aracının (İHA) düştüğünü bildirdi.
İSRAİL'İN GAZZE'DE BİR İHA'SI DÜŞTÜ
Ordunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün erken saatlerde Nirim Kibbutzu'na (Gazze Şeridi çevresi) uzaktan kumandalı bir İHA düştü." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, İHA'nın Sky Rider tipi olduğu belirtilerek, kazanın "teknik bir arıza" nedeniyle meydana geldiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Öte yandan, İsrail ordu radyosunun haberinde, bunun 2 hafta içinde meydana gelen ikinci dron kazası olduğu ifade edildi.