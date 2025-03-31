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Başakşehir, Eyüyspor'u deplasmanda 3 golle geçti

Başakşehir, Eyüyspor'u deplasmanda 3 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda İkas Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Eyüpspor'un tek golünü 26. dakikada Ampem kaydederken, Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Brnic, Kemen ve Yusuf Sarı attı.

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda İkas Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

İkas Eyüpspor'un tek golü dakika 26'da Prince Obeng Ampem'den geldi.

Galibiyete ikinci yarıda uzanan RAMS Başakşehir'in gollerini ise dakika 22'de Ivan Brnic, dakika 74'te Olivier Michel Kemen ve dakika 85'te Yusuf Sarı kaydetti.

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