Meteoroloji'den 7 ilimiz için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz ve Güney Ege'de bu gece başlayıp yarın öğleye kadar sürecek toz taşınımı uyarısında bulundu. Antalya, Burdur, Isparta, Aydın, Denizli, İzmir ve Muğla'da etkili olması beklenen taşınım nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu geceden yarın öğleye kadar Batı Akdeniz ve Güney Ege'de toz taşınımının etkili olması bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI YAPILDI

Başta görüş mesafesinde düşme olmak üzere, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Toz taşınımı Antalya, Burdur, Isparta, Aydın, Denizli, İzmir ve Muğla'da etkili olması bekleniyor.