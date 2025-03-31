Bakan Yerlikaya'dan Emniyet teşkilatına bayram mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet telsizi üzerinden mesaj yayımlayarak görev başındaki polislerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Yerlikaya, emniyet teşkilatının fedakârlıkla çalıştığını vurgulayarak, şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla andığını ifade etti.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın emniyet telsizi üzerinden görev başındaki polis memurlarının bayramını kutladığını duyurdu.

Yerlikaya'nın emniyet telsizi üzerinden okunan mesajında, "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak mesai mefhumu gözetmeden, Türkiye'nin huzuru ve milletin esenliği için durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ediyoruz. Üstün vazife şuuru, gayret ve fedakarlıkları sayesinde milletimiz huzur ve güven içerisindedir.

Bu vesileyle sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, milletçe birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

Bu cennet yurdu bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Bu duygularla sizlerin, kıymetli ailelerinizin ve sevdiklerinizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Görev başındaki arkadaşlarımıza hayırlı nöbetler diliyorum. Bayramınız kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.