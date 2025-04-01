Volkan Konak'ın ailesinden çirkin mesajlara açıklama

Usta sanatçı Volkan Konak, KKTC'deki konserinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Konak'ın vefatıyla ilgili sosyal medyadan yapılan çirkin yorumlar hakkında Konakoğlu ailesi harekete geçti. Yapılan açıklamada "Avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

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Sanatçı Volkan Konak, dün KKTC'de verdiği konserde fenalaştı. Sahnede dakikalarca kalp masajı yapılan Konak, hastaneye kaldırıldı. Konak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konak'ın vefat haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. KKTC polisi, Konak'ın kesin ölümünün belirlenmesi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AİLESİ HAREKETE GEÇTİ

Konak'ın vefatıyla ilgili sosyal medyadan yapılan çirkin yorumlar hakkında Konakoğlu ailesi harekete geçti. Yapılan açıklama "Avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

Birol Konak paylaşımında şunları ifade etti:

"Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."