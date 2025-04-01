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Bilecik’te tavuk çiftliğinde korkutan yangın

Bilecik’te tavuk çiftliğinde korkutan yangın

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken, çiftliğin bir bölümünde hasar meydana geldi.

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ahmetler ve Çatak köyleri arasında M.İ'ye ait tavuk çiftliğinde hayvanların bulunmadığı alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında çiftliğin bir bölümünde hasar oluştu.

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