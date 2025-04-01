AK Parti'nin acı günü: Burhan Abiş hayatını kaybetti

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve Ulaşlı eski Belediye Başkanı Burhan Abiş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Siyasi hayatı boyunca önemli görevler üstlenen Abiş, yarın öğle namazının ardından memleketi Gölcük ilçesine bağlı Ulaşlı Mahallesi Merkez Camii’nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacak.

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AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde 79 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Abiş'in vefatı, Kocaeli siyasi camiası başta olmak üzere geniş bir çevrede üzüntüyle karşılandı.

Evli ve dört çocuk babası olan Abiş’in cenazesi, yarın (Çarşamba) öğle namazının ardından memleketi Gölcük ilçesine bağlı Ulaşlı Mahallesi Merkez Camii’nden kaldırılarak toprağa verilecek.

TAHİR BÜYÜKAKIN: “CUMHURBAŞKANIMIZIN KADİM YOL ARKADAŞIYDI”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı eski Belediye Başkanımız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Mekânı cennet olsun.”

NUMAN KURTULMUŞ: “GÖNÜLLERDE DERİN İZLER BIRAKTI”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da Burhan Abiş’in vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

“Milli Görüş hareketinin öncülerinden, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, değerli Burhan Abiş ağabeyimize Cenabı Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ömrünü davasına, milletine ve memleketine adamış, hizmetleriyle gönüllerde derin izler bırakmış olan kıymetli ağabeyimiz daima hayırla yad edilecektir. Rabbim, mekânını cennet, makamını âli eylesin.”

Kurtulmuş, paylaşımında Abiş’i hastanede ziyaret ettiği ana ait bir fotoğrafa da yer verdi.

1986–1994 YILLARI ARASINDA ULAŞLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

Siyasi kariyerine Milli Görüş geleneğinde başlayan Burhan Abiş, 1986-1994 yılları arasında o dönemde belde statüsünde olan Ulaşlı’da belediye başkanlığı görevini yürütmüştü. Hem yerel yönetimdeki çalışmaları hem de AK Parti teşkilatındaki tecrübeleriyle tanınan Abiş, partinin Kocaeli teşkilatında uzun yıllar etkin rol üstlenmişti.