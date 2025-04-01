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Tatilciler dönüş yolunda! Yoğunluk başladı

Tatilciler dönüş yolunda! Yoğunluk başladı

Tatilcilerin erken dönüşe geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk yaşanıyor. Trafik akışını sağlamak için emniyet ekipleri denetimlerini sıkılaştırırken, sürücülere hız kurallarına uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarılar yapılıyor.

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Tatil dönüşü nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda Çorlu, Yenice ve Yeniçiftlik mevkilerinde yoğun trafik oluştu. Araç kuyruklarının kilometrelerce uzadığı bölgede, zaman zaman trafik akışı durma noktasına geldi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Şube ekipleri, aksaklık yaşanmaması için denetimlerini artırarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yetkililer, hız sınırlarına dikkat edilmesi, takip mesafesinin korunması ve kavşaklarda özenli olunması çağrısında bulundu.

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