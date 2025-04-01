AB'den Şara'ya destek: Yeni yönetimle işbirliğine hazırız

Avrupa Birliği, Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın liderliğindeki yeni hükümetle işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. AB, ülkenin karşılaştığı zorlukların aşılması için geçici yönetimle birlikte çalışmayı beklediklerini belirtti.

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Avrupa Birliği, Suriye'deki yeni yönetimle işbirliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Ülkenin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 30 Mart'ta yeni kabinesini açıklamıştı. Suriye’de, 61 yıl süren Baas rejiminin sona ermesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğinde kurulan ilk kabine için Şam'daki halk sarayında yemin töreni gerçekleştirildi.

AB'DEN DESTEK AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği, yaptığı yazılı açıklamada, Beşar Esad’ın görevden ayrılmasının ardından kurulan geçici hükümetle işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. AB, "Suriye'deki yeni hükümetin kurulmasını olumlu karşılıyoruz. Büyük zorlukların üstesinden gelmek için yeni hükümetle işbirliği yapmaya hazırız" şeklinde bir mesaj verdi.