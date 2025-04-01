BIST 9.659
DOLAR 37,96
EURO 41,08
ALTIN 3.836,73
HABER /  GÜNCEL

Bahçeli'den Volkan Konak için taziye mesajı

Bahçeli'den Volkan Konak için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün gece hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Abone ol

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Volkan Konak, söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur. Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon'un kıymetli evladı Volkan Konak'a Cenabıallah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Sanatçı Volkan Konak, KKTC'deki programında sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak vefat  etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Öcalan'dan yeni mesaj! Bayram ziyareti sonrası açıklama geldi
Abdullah Öcalan'dan yeni mesaj! Bayram ziyareti sonrası açıklama geldi
AB'den Şara'ya destek: Yeni yönetimle işbirliğine hazırız
AB'den Şara'ya destek: Yeni yönetimle işbirliğine hazırız
AK Parti'nin acı günü: Burhan Abiş hayatını kaybetti
AK Parti'nin acı günü: Burhan Abiş hayatını kaybetti
Tatilciler dönüş yolunda! Yoğunluk başladı
Tatilciler dönüş yolunda! Yoğunluk başladı
Volkan Konak'ın ailesinden çirkin mesajlara açıklama
Volkan Konak'ın ailesinden çirkin mesajlara açıklama
Kılıçdaroğlu’ndan ‘aday olacak mısınız?’ sorusuna olay yanıt
Kılıçdaroğlu’ndan ‘aday olacak mısınız?’ sorusuna olay yanıt
Bilecik’te tavuk çiftliğinde korkutan yangın
Bilecik’te tavuk çiftliğinde korkutan yangın
Trump, İran ve Husileri hedef aldı: Gerçek acı henüz gelmedi
Trump, İran ve Husileri hedef aldı: Gerçek acı henüz gelmedi
Bakan Yerlikaya'dan Emniyet teşkilatına bayram mesajı
Bakan Yerlikaya'dan Emniyet teşkilatına bayram mesajı
AB ve müttefiklerinden ortak Rusya bildirisi
AB ve müttefiklerinden ortak Rusya bildirisi
Başakşehir, Eyüyspor'u deplasmanda 3 golle geçti
Başakşehir, Eyüyspor'u deplasmanda 3 golle geçti
Meteoroloji'den 7 ilimiz için toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji'den 7 ilimiz için toz taşınımı uyarısı