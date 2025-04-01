İstanbul'da koca dehşeti! Karısını mesajlarını göstermedi diye 5 yerinden bıçakladı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde genç çift arasında kıskançlık krizi nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Savaş Duman tarafından 5 yerinden bıçaklanan Aleyna Duman yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor.

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Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre; İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen saldırı dehşete düşürdü. Aleyna Duman ve Savaş Duman çifti arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. 23 yaşındaki Aleyna Duman eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kıskançlık krizi yaşadılar

23 yaşındaki Aleyna Duman ve 27 yaşındaki Savaş Duman gece saatlerinde tartışmaya başladı. İddiaya göre genç kadın eşinin telefonundaki mesajları görmek istedi. Eşinin telefonunu vermek istememesi nedeniyle ikili arasındaki tartışma büyüdü.

5 yerinden bıçakladı

Kıskançlık krizi ile başlayan tartışma kavgaya dönüşürken Savaş Duman mutfaktan aldığı bıçakla genç kadını 5 yerinden bıçakladı.

Kanlar içinde bulundu

Olay sırasında olan Aleyna Duman’ın kuzeni odaya girdiğinde gördüklerine inanamadı ve talihsiz kadını kanlar içinde yerde yatarken buldu. 23 yaşındaki kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aleyna Duman’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Koca tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Savaş Duman sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Ekol TV