Yeni anneler ve evleneceklere müjde! Bakan Göktaş duyurdu

Aile Bakanı Göktaş, Aile Yılı’nda verilecek doğum yardımları için başvuruların bayramdan sonra başlayacağını ifade ederken, beyaz eşyalar için de özel firmalarla yapılan indirim anlaşmalarını açıklayacaklarını belirtti.

Abone ol

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, doğum yardımlarıyla ilgili teklifin yasalaştığını duyurarak, hak sahibi tüm annelerin bayramdan hemen sonra e-Devlet üzerinden başvurularını yapabileceğini müjdeledi.

Beyaz eşya ve mobilya desteği

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre, Aile ve Gençlik Fonu’ndan faydalanan gençlerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Göktaş, bu desteğin yanı sıra aile kurmak isteyen gençlere yönelik yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Özellikle beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde ciddi indirimler sağlanması için sektörün önde gelen markalarıyla protokoller hazırlandığını açıklayan Bakan, bu anlaşmaların detaylarını Nisan ayı içinde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Bakan Göktaş, Aile Yılı çerçevesinde gençlere destek olmak için seferber olan firmalara teşekkürlerini ileterek, 2025 yılı sonunda Aile Yılı kapanış programında bu firmaları ödüllendireceklerini duyurdu. Ayrıca, bu seferberlik ruhunun tüm sektörlerde yaygınlaşmasını ve Aile Yılı’nın aile olmanın mutluluğunu en üst düzeyde yaşatan bir yıl olmasını temenni ettiğini belirtti.

Sosyal medya için yaş kısıtlaması

Aile Bakanı Göktaş, çocukların dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan faydalanırken olası risklerden korunması için önemli adımlar atıldığını açıkladı. Bu doğrultuda koruyucu ve önleyici çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik Türkiye’ye özgü bir model geliştirme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında kademeli bir düzenleme önerisi üzerinde durduklarını kaydeden Göktaş, 13 yaşına kadar sosyal medya kullanımına kısıtlama getirileceğini, 13-16 yaş aralığında ise ebeveyn onayının zorunlu olacağı bir sistem planlandığını duyurdu. Bakan, bu çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirterek, çocukların dijital ortamdaki güvenliğini artırmaya yönelik kararlılıklarını vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi