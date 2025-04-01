Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına tepki: Türkiye tehlikeli bir sürece sürüklenmek isteniyor

MHP Lideri Bahçeli, İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolara sert tepki gösterdi. Bahçeli, “CHP’nin sokak çağrıları kamu düzenini tehdit ediyor” dedi, medyanın ise toplumu kışkırttığını ifade etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan protestolar ve kamuoyundaki tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 5 Şubat’ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından evinde dinlenmeye devam eden Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne yaptığı açıklamada hem muhalefeti hem de medyayı hedef aldı.

CHP öncülüğünde organize edilen ve Türkiye’nin farklı noktalarına yayılan protestolara sert bir dille tepki gösteren Bahçeli, bu eylemlerin toplumsal huzuru tehdit ettiğini savundu. “CHP'nin başlattığı, bazı kadrolu yorumcular tarafından da desteklenen ve büyük bir şuursuzluk örneği olan sokak çağrıları, Türkiye'nin çok tehlikeli bir sürece sokulmaya çalışıldığını göstermektedir” dedi.

“KAMU DÜZENİNİ BOZMAYA YÖNELİK BİR ÇAĞRI

Bahçeli, protesto gösterilerini yalnızca siyasi bir tepki olarak değil, kamu düzenini hedef alan bir tehdit olarak gördüklerini belirtti. “Bu çağrılar, kamu düzenini bozmaya yöneliktir. Topluma kin ve nefret saçan, Cumhur İttifakı’na düşmanlıkla hareket eden bazı siyasi figürler ve yorumcular, demokrasi dışı arayışlara kapı aralamaktadır” ifadelerini kullandı.

“CHP'NİN TUTUMU SORUMSUZLUK ÖRNEĞİDİR”

CHP'nin bu süreçte sergilediği tavrın sorumsuzluk taşıdığını vurgulayan Bahçeli, MHP’nin uyarılarının geçmişte olduğu gibi bugün de dikkate alınması gerektiğini söyledi: “Partimizin her uyarısında haklı çıktığı açıktır. Ancak CHP'nin sorumsuz tutumunun yol açabileceği sonuçlarla bir kez daha haklı çıkmayı asla istemeyiz.”

“MEDYA BARIŞ DİLİ KULLANMALI”

Medya organlarını ve yorumcuları da eleştiren Bahçeli, gazetecilik etiği ve kamu sorumluluğu çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi. “Medya yorumcuları büyük bir sorumluluk içinde hareket etmelidir. Toplumu kaosa, şiddete veya isyana yönlendiren açıklamalar yalnızca hukuki değil, ahlaki sorumlulukların da ihlalidir” dedi.

Bahçeli, medyanın birleştirici ve sağduyuyu teşvik eden bir platform olması gerektiğini vurgulayarak, “Toplumun huzurunu sarsacak söylemlerle ekranlarda kışkırtıcılık yapmak, etik sınırları aşan bir suçtur” şeklinde konuştu.