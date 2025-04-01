BIST 9.659
DOLAR 37,95
EURO 41,11
ALTIN 3.822,61
HABER /  GÜNCEL

Bayram tatilinin ilk 3 günü trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin ilk 3 günü trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde trafik kazaları sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 619 kişinin yaralandığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 3'üncü gününde 663 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 1120 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yerlikaya, "Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafik kazaları nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 619 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce 528 bin 654 araç denetlendi. 27 bin 387 araca hız ve radar işlemi, 29 bin 616 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin 4,5G ile tanışmasının üzerinden 9 yıl geçti
Türkiye'nin 4,5G ile tanışmasının üzerinden 9 yıl geçti
SGK duyurdu! Emekliye bedava oldu! SSK ve Bağkur farkı gözetilmeyecek
SGK duyurdu! Emekliye bedava oldu! SSK ve Bağkur farkı gözetilmeyecek
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı kapatıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı kapatıldı
Kanser korkulan bir hastalık olmaktan çıktı!
Kanser korkulan bir hastalık olmaktan çıktı!
TESK Başkanı Palandöken: Planlı tarım ile fiyat artışları önlenebilir
TESK Başkanı Palandöken: Planlı tarım ile fiyat artışları önlenebilir
Yavaş: Sağlık sorunları olan Mahir Polat tutuksuz yargılanmalı
Yavaş: Sağlık sorunları olan Mahir Polat tutuksuz yargılanmalı
Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaundu Houston Rockets'ın galibiyetine yetmedi
Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaundu Houston Rockets'ın galibiyetine yetmedi
Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu
Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu
Deprem bölgesine yönelik dış finansman akışı hız kesmiyor! Bakan Şimşek'ten açıklama
Deprem bölgesine yönelik dış finansman akışı hız kesmiyor! Bakan Şimşek'ten açıklama
Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi eksik oyuncu var mı?
Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi eksik oyuncu var mı?
Yeni anneler ve evleneceklere müjde! Bakan Göktaş duyurdu
Yeni anneler ve evleneceklere müjde! Bakan Göktaş duyurdu
Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına tepki: Türkiye tehlikeli bir sürece sürüklenmek isteniyor
Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına tepki: Türkiye tehlikeli bir sürece sürüklenmek isteniyor