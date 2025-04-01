Bayram tatilinin ilk 3 günü trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde trafik kazaları sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 619 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 3'üncü gününde 663 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 1120 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yerlikaya, "Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafik kazaları nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 619 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce 528 bin 654 araç denetlendi. 27 bin 387 araca hız ve radar işlemi, 29 bin 616 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."