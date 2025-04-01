ABD Yemen'e 22 hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki Husiler, ABD'nin başkent Sana'ya ve Sada kentine 22 saldırı düzenlediğini açıkladı.

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Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalının haberinde, ABD savaş uçaklarının, başkent Sana'nın güneydoğusundaki Senhan ilçesinin Cerban bölgesine 5, Beni Matar ilçesine de 2 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi. Haberde, ABD'nin, Sada kentinin çeşitli bölgelerine de 15 hava saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin, aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.