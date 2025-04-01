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Beşiktaş resmen duyurdu! Yıldız futbolcu geri döndü

Beşiktaş resmen duyurdu! Yıldız futbolcu geri döndü

Beşiktaş’ta çapraz bağ yırtığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Necip Uysal sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe’yi ağırlayacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (2 Nisan) saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

NECİP UYSAL GERİ DÖNDÜ

Öte yandan sezon başında antrenmanda çapraz bağları yırtılan Necip Uysal ameliyat olmuş ve sezonun büyük bölümünde takımdan uzak kalmıştı. Tecrübeli futbolcu sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Antrenmanda Necip Uysal’a takım arkadaşları tarafından çiçek verildi. Beşiktaş Kulübünün X hesabından yapılan paylaşımda, "Kaptan, geri döndü" ifadesi kullanıldı.

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