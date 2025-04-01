Gazze’de can kaybı 50 bin 399’a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 50 bin 399’a, yaralı sayısı ise 114 bin 583’e ulaştı. Ramazan Bayramı’na rağmen devam eden bombardımanda sadece son 24 saatte 42 kişi yaşamını yitirdi.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, Ramazan Bayramı’na rağmen hız kesmeden devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda en az 42 Filistinli hayatını kaybetti, 183 kişi ise yaralandı.

ATEŞKESİN BOZULMASINDAN BU YANA 1.000’İN ÜZERİNDE KAYIP

İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi sonlandırmasının ardından, bölgedeki insani durum daha da kötüleşti. Bu tarihten bugüne kadar geçen sürede 1.042 Filistinli yaşamını yitirirken, 2.542 kişi de yaralandı. Sağlık altyapısının çökmek üzere olduğu Gazze'de, yardım ulaştırmakta ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

SAVAŞIN BAŞLANGICINDAN BU YANA ACI BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri harekâtını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgede 50 bin 399 kişi hayatını kaybetti, 114 bin 583 kişi ise yaralandı.