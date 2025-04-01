Bangkok'ta çöken yüksek katlı binanın inşaatında 11 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Myanmar'da meydana gelen depremler, komşu ülke Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şiddetli hissedildi. Sarsıntı nedeniyle Bangkok'ta yüksek katlı bir bina çöktü. Çöken binanın inşaatında 11 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı ve 76 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Abone ol

Myanmar'da 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki deprem meydana geldi. Depremlerde şu ana kadar 2 bin 719 kişinin öldüğü açıklanırken, bu sayının 3 bini aşması bekleniyor.

Öte yandan depremin şiddetli hissedildiği komşu ülke Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çöken çok katlı binanın inşaatında 11 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı ve 76 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden gelen ekipler, çöken yüksek katlı binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.