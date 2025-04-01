BIST 9.659
DOLAR 37,95
EURO 40,97
ALTIN 3.820,74
HABER /  DÜNYA

Bangkok'ta çöken yüksek katlı binanın inşaatında 11 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Bangkok'ta çöken yüksek katlı binanın inşaatında 11 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Myanmar'da meydana gelen depremler, komşu ülke Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şiddetli hissedildi. Sarsıntı nedeniyle Bangkok'ta yüksek katlı bir bina çöktü. Çöken binanın inşaatında 11 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı ve 76 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Abone ol

Myanmar'da 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki deprem meydana geldi. Depremlerde şu ana kadar 2 bin 719 kişinin öldüğü açıklanırken, bu sayının 3 bini aşması bekleniyor.

Öte yandan depremin şiddetli hissedildiği komşu ülke Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çöken çok katlı binanın inşaatında 11 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı ve 76 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden gelen ekipler, çöken yüksek katlı binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze’de can kaybı 50 bin 399’a yükseldi
Gazze’de can kaybı 50 bin 399’a yükseldi
Boykot çağrısına destek vermişti! İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi
Boykot çağrısına destek vermişti! İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi
ABD Yemen'e 22 hava saldırısı düzenledi
ABD Yemen'e 22 hava saldırısı düzenledi
Gümrük muhafaza ekipleri üç operasyonda 182 kilogram uyuşturucuya el koydu
Gümrük muhafaza ekipleri üç operasyonda 182 kilogram uyuşturucuya el koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Burhan Abiş için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Burhan Abiş için taziye mesajı
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yükseldi
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yükseldi
İkinci el araç ve konut ilanlarında yeni dönem başlıyor
İkinci el araç ve konut ilanlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Işıkhan duyurdu: Kanser tedavilerinde ilave ücret almıyoruz
Bakan Işıkhan duyurdu: Kanser tedavilerinde ilave ücret almıyoruz
Hakan Fidan Fransa’ya gidiyor
Hakan Fidan Fransa’ya gidiyor
DEM Parti MYK'sı 11 Nisan’da toplayacak
DEM Parti MYK'sı 11 Nisan’da toplayacak
Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Yunanistan'da şampiyon oldu
Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Yunanistan'da şampiyon oldu
Erling Haaland'dan kötü haber
Erling Haaland'dan kötü haber