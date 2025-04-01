BIST 9.659
DOLAR 37,93
EURO 41,00
ALTIN 3.820,75
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Burhan Abiş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Burhan Abiş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için taziye mesajı yayımladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece vefat haberini üzülerek aldığımız, AK Parti'mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum Burhan ağabeyimizin ailesine sabrıcemil, yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yükseldi
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yükseldi
İkinci el araç ve konut ilanlarında yeni dönem başlıyor
İkinci el araç ve konut ilanlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Işıkhan duyurdu: Kanser tedavilerinde ilave ücret almıyoruz
Bakan Işıkhan duyurdu: Kanser tedavilerinde ilave ücret almıyoruz
Hakan Fidan Fransa’ya gidiyor
Hakan Fidan Fransa’ya gidiyor
DEM Parti MYK'sı 11 Nisan’da toplayacak
DEM Parti MYK'sı 11 Nisan’da toplayacak
Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Yunanistan'da şampiyon oldu
Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Yunanistan'da şampiyon oldu
Erling Haaland'dan kötü haber
Erling Haaland'dan kötü haber
Almanya, Azerbaycan'dan özür diledi!
Almanya, Azerbaycan'dan özür diledi!
İstanbul'un mart enflasyonu belli oldu
İstanbul'un mart enflasyonu belli oldu
Türkiye'de tescillenen 154 mağarada, 30 memeli türü ve endemik canlılar keşfedildi
Türkiye'de tescillenen 154 mağarada, 30 memeli türü ve endemik canlılar keşfedildi
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti
Tarihi Uzun Çarşı yeniden ayağa kalkıyor! Bakan Kurum, bayramda Hataylı künefe ustasının hikayesini paylaştı
Tarihi Uzun Çarşı yeniden ayağa kalkıyor! Bakan Kurum, bayramda Hataylı künefe ustasının hikayesini paylaştı