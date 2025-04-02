Emeklilerin beklediği haber! Bayram ikramiyesi fark ödemeleri başlıyor! SGK tarihleri duyurdu
SGK, Ramazan Bayramı ikramiyelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Emekliler ve hak sahipleri için bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan 2025 tarihinde hesaplara yatırılmaya başlanacak. İşte detaylar...
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında yapılan ikramiye ödemelerinde artışa gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla birlikte, emekli bayram ikramiyesi 3.000 TL’den 4.000 TL’ye yükseltildi.
Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmış, ancak düzenleme bayrama yetişmemişti.
Bu nedenle emeklilerin bayram ikramiyesi zamsız yani 3 bin TL olarak hesaplara yatırılmıştı.
Milyonlarca emekli 1.000 liralık farkın ne zaman yatacağını merak ederken, konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.