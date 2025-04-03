Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, "Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Abone ol
Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e geriledi. Açıklanan rakamları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında değerlendirdi.
Şimşek, "Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti. Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.