BIST 9.523
DOLAR 37,93
EURO 41,95
ALTIN 3.840,40
HABER /  EKONOMİ

Mehmet Şimşek mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Mehmet Şimşek mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, "Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e geriledi. Açıklanan rakamları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında değerlendirdi.

Şimşek, "Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti. Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 30. hafta maçlarının hakemleri açıklandı dev maçın hakemi
Süper Lig'de 30. hafta maçlarının hakemleri açıklandı dev maçın hakemi
Bakan Murat Kurum'dan boykot tepkisi: 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız
Bakan Murat Kurum'dan boykot tepkisi: 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız
Minik İkra evde oyun oynarken rahatsızlandı, sebebi hastanede ortaya çıktı
Minik İkra evde oyun oynarken rahatsızlandı, sebebi hastanede ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyon verilerini değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyon verilerini değerlendirdi
Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu açıklandı
Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu açıklandı
Diyarbakır'da iki çocuğunu büyükanne ve büyükbabaya göstermeyen geline hapis cezası
Diyarbakır'da iki çocuğunu büyükanne ve büyükbabaya göstermeyen geline hapis cezası
A Milli Futbol Takımı FİFA dünya klasmanında 1 basamak yükseldi
A Milli Futbol Takımı FİFA dünya klasmanında 1 basamak yükseldi
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Gürcistan'a kaçan 8 şüpheli Türkiye'ye getirildi
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Gürcistan'a kaçan 8 şüpheli Türkiye'ye getirildi
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde "final" peşinde
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde "final" peşinde
Standart dışı baret ve maskeye geçit yok! 78 işletmeye ceza yağdı
Standart dışı baret ve maskeye geçit yok! 78 işletmeye ceza yağdı
Bu hafta 4 film vizyona girecek
Bu hafta 4 film vizyona girecek
İzmir'de derede erkek cesedi bulundu
İzmir'de derede erkek cesedi bulundu