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Minik İkra evde oyun oynarken rahatsızlandı, sebebi hastanede ortaya çıktı

Minik İkra evde oyun oynarken rahatsızlandı, sebebi hastanede ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kızarma, öksürük ve nefes alamama gibi şikayetlerle hastaneye götürülen çocuğun yemek borusunda tespit edilen madeni para başarıyla alındı.

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Evde oyun oynayan 1,5 yaşındaki İkra birden rahatsızlandı. Çocuk, öksürme, kızarma ve nefes alamama şikayetiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan detaylı tetkiklerde çocuğun yemek borusunda madeni para görüldü. Her geçen dakika durumu daha da kötüleşen İkra'nın yemek borusunu tıkayan para, başarıyla çıkarıldı.

Tıbbi müdahalenin ardından çocuk yutkunmaya ve rahat nefes alıp vermeye başladı, şikayetleri sona erdi.

"Solunum yolundaki cisimler daha ölümcül"

Çocuğa müdahale eden Prof. Dr. Ahmet Ali Tuncer, AA muhabirine, İkra'nın kendilerine getirildiğinde çeşitli sıkıntılarının bulunduğunu söyledi.

Nefes almakta güçlük çeken çocuğa gerekli tetkiklerin ardından müdahale kararı aldıklarını anlatan Tuncer, "Çocuk oynarken elindeki parayı yutmuş. Sonra da şikayetleri başlamış." dedi.

Tuncer, acil olarak ameliyata alınan çocuğun yemek borusundan yabancı cismi çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hastayı ertesi gün taburcu ettik. Azı dişleri daha gelişmemiş olan çocukların ağızlarına aldıkları cismi tam çiğneyemedikleri ya da ön dişleriyle ısıramadıkları zaman kontrolsüz şekilde soluk veya yemek borusuna kaçabilir. Çocukları mümkün olduğunca dik pozisyonda beslemeliyiz. Bozuk para, fındık, fıstık, leblebi ve küçük oyuncak vermemeliyiz. Solunum yolundaki cisimler daha ölümcül. Solunum yolunu tıkayan yabancı cisimlere olay anında müdahale etmek gerekir. 5 ile 7 dakika gibi zamanımız var. Burada da en önemli görev ailelere düşmekte."

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