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Kurultayda aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu tartışmalara son noktayı koydu

Kurultayda aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu tartışmalara son noktayı koydu

CHP'nin 6 Nisan Pazar günü yapılacak olağanüstü kurultayında partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına yönelik iddia uzun süredir konuşuluyordu. Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı kuydu.

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Milyonların gözü CHP'nin 6 Nisan Pazar günü yapacağı olağanüstü kurultaya çevrilirken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı ise merak konusuydu.

Bazı basın yayın organlarında "600 imza olmazsa aday olmayacağı" yönünde haberler de yer alan Kılıçdaroğlu, tartışmalara noktayı Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya yaptığı açıklamayla koydu.

"Ben aday değilim"

Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "Kurultayda aday mısınız?" sorusuna "Hayır efendim. Ben aday değilim" yanıtını verdi.

İmza sayısının 600'ü bulması halinde aday olabileceğini söylediği iddiası da sorulan Kılıçdaroğlu esprili bir dille "Az söylemişler. Madem istemişim niye az olsun, şöyle 750-800 olsaydı bari... Az demişler, 800'ü geçseydi" ifadelerini kullandı.

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