İsrail'in Suriye'ye saldırıları Türkiye'ye mesaj iddiasıyla ilgili MSB'den açıklama

Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı iddia edilen bölgeleri İsrail'in hava saldırıları düzenlediği iddiasını, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları yalanladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'deki gelişmelerle ilgili maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

MSB kaynakları, Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

SANA'nın haberine göre, İsrail uçaklarının vurduğu Humus’un doğusunda yer alan T4 Havaalanı ve çevresinin Suriye ile yapılan askeri anlaşma çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altına alınmasına yönelik çalışma yaptığı iddia ediliyordu.

İddia: İsrail baskınları Türkiye'ye mesaj mı?

Jerusalem Post gazetesine açıklama yapan bir İsrailli yetkili ise İsrail ordusunun Suriye’de saldırılarını giderek arttırmasının Ankara'ya açık bir mesaj olduğunu iddia etti. Haberde, mesajın, “Suriye'de Türk askeri üsleri kurmayın ve Suriye içindeki İsrail hava faaliyetlerine müdahale etmeyin" anlamı içerdiği ileri sürüldü.

İsrail’dan Şara’ya mesaj

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, saldırılar kapsamında ülkesinin Suriye Devlet Başkanı Colani'ye (Ahmed el-Şara) sert bir mesaj gönderdiğini ve kendisini "Suriye'deki statükoyu İsrail'in güvenliğini tehdit edecek şekilde herhangi bir tarafın değiştirmesine izin vermemesi" konusunda uyardığını ve "Buna izin veren herkes bedelini ödeyecek" vurgusu yaptığını açıkladı.

Katz, İsrail'in Suriye'deki amacını “Üülkenin güneyini silahsızlandırmak ve Suriye toprakları üzerinde tehdit içermeyen bir ortam sağlamak" ifadesi ile açıkladı.