Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı! Meğer Mourinho bu yüzden çıldırmış: "Good game"
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonuna Okan Buruk ile Mourinho arasında yaşananlar damga vurdu. Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı, buruk bir anda yere düştü. İki teknik direktör arasında geçen konuşma ortaya çıktı.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşmıştı. Kadıköy'de oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Bu skorun ardından Galatasaray adını yarı finale yazdırmış, Fenerbahçe ise organizasyona veda etmişti. Karşılaşmanın sonunda çıkan olaylar ise geceye damgasını vurmuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakemlerin yanına gittiği esnada Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk'la yaşadığı diyaloğun ardından meslektaşının burnunu sıkmıştı. Buruk, Mourinho'nun teması sonrasında yerde düşmüş ve bir süre kalkamamıştı.
İki teknik direktör arasında geçen konuşma ise ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre Jose Mourinho maçın son düdüğüyle birlikte hakemlerin yanına giderek "Kötü maç yönettiniz." dedi.