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Depoları doldurmak için bekleyin! Petrol fiyatları çakıldı, benzin ve motorine büyük indirim yolda

Depoları doldurmak için bekleyin! Petrol fiyatları çakıldı, benzin ve motorine büyük indirim yolda

Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş sonrası akaryakıta büyük bir indirim göründü. Benzin ve motorinin litre fiyatında 1.5 TL'yi aşan bir indirim bekleniyor.

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Haftaya 63 dolar seviyesinden başlayan brent petrol, 4 yılın en düşük seviyesini gördü. Bu gelişme akaryakıt fiyatlarında büyük bir indirim beklentisi oluşturdu.

Akaryakıta çifte indirim 

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu hafta akaryakıta çifte indirim bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren hem benzin hem de motorinde fiyat düşüşü olacak. Benzin ve motorindeki indirimin 1.5 TL'den fazla olacağı belirtiliyor. 

Güncel akaryakıt fiyatları

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA? 

İstanbul (Avrupa): 46.72 TL
İstanbul (Anadolu): 46.57 TL

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA? 

İstanbul (Avrupa): 46.83 TL
İstanbul (Anadolu): 46.71 TL

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 28.19 TL
İstanbul (Anadolu): 27.59 TL

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