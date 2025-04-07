Silivri Cezaevi'nin kapasitesi arttırılıyor

Ekrem İmamoğlu, Can Atalay, Osman Kavala gibi isimlerin tutulduğu Silivri Cezaevi'ne 832 metrekarelik prefabrik ek bina yapılacak. 9.9 milyon TL'lik proje, cezaevindeki aşırı doluluk tartışmaları arasında gündeme geldi.

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İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan ve resmi adıyla Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü olarak bilinen Silivri Cezaevi'ne yeni bir bina inşa edilecek. 832 metrekare alana kurulacak iki katlı prefabrik yapı için Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından düzenlenen ihaleyi Erkkam Mühendislik ve İnşaat firması 9.9 milyon TL bedelle kazandı.

SİYASİ TUTUKLULARIN ADRESİ

Silivri Cezaevi, uzun yıllardır siyasi davalardan hüküm giyen isimlerin tutulduğu bir merkez olarak biliniyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediye başkanları, Gezi davası hükümlüleri Can Atalay ve Osman Kavala gibi birçok isim burada tutuklu bulunuyor.

Avrupa'nın en büyük cezaevi kampüsü olan Silivri'nin resmi kapasitesi 11 bin kişi olarak belirtilse de, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun 2019 raporuna göre burada 22 bin 781 mahkûm bulunuyor. Aşırı doluluk nedeniyle mahkûmların yerlerde yatmak zorunda kaldığına dair iddialar sıkça gündeme geliyor.

Nefes Gazetesi'nin haberine göre 8 Mayıs 2025'te tamamlanması planlanan yeni binanın hangi amaçla kullanılacağı ise henüz netlik kazanmadı. Yetkililerden resmi bir açıklama gelmezken, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları, binanın kapasite artışı için mi yoksa mevcut koşulları iyileştirmek için mi yapıldığı konusunda soru işaretleri taşıyor.

ERKKAM MÜHENDİSLİK'İN KAMU İHALELERİ

Projeyi üstlenen Erkkam Mühendislik'in bugüne kadar kamudan 108.1 milyon TL değerinde ihale aldığı biliniyor. Şirket, daha önce çeşitli kamu bina ve altyapı projelerinde yer almıştı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK CEZAEVİ

2008 yılında hizmete giren Silivri Cezaevi, 1 milyon 35 bin metrekarelik dev bir alana yayılıyor. Kampüs içinde 8'i yüksek güvenlikli L Tipi, 1'i T Tipi olmak üzere toplam 9 kapalı cezaevi ve 1 açık cezaevi bulunuyor.