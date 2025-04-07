Vodafone Red Enerji platformu yenileniyor

Vodafone Red Enerji platformu, değişen kullanıcı alışkanlıklarını gözeterek yenileniyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji tüketim verilerinin tek bir ekran kullanarak uzaktan izlenmesine ve kontrol edilebilmesine olanak sağlayan bir IoT çözümü olan platform, hızlı ve sade bir arayüzle kullanıcılarına pratik bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Red Enerji platformunun, nisan içerisinde daha kullanıcı dostu bir yapıya dönüştürülmesi amaçlanıyor. Yapılan güncellemelerle, platformun arayüzü daha sade ve sezgisel hale getirilirken, kullanıcıların enerji tüketimlerini anlık takip ve analiz işlemlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, platformun 'Klima Yönetimi', 'Hava Perdesi Yönetimi', 'Enerji Tüketim Isı Haritası', 'Aylık Enerji Tüketim Takibi', 'Kompanzasyon İzleme' ve 'Mesai İçi Tüketim Karşılaştırma' gibi kontrol ekranlarının arayüzlerinin de yenilenmesi planlanıyor.

Mobil tarafta da kullanıcılarına hızlı ve kolay kontrol imkanı sağlamayı hedefleyen Red Enerji ekipleri, 'Enerji Tüketim Takip', 'Sıcaklık Takip', 'Tüketim Takip', 'Hava Perdesi Yönetim', 'Kompanzasyon Takip', 'Tüketim Isı Haritası', 'Nesne Yönetim' ve 'Akıllı Widget Seçim' ekranlarını da yönetilebilir bir arayüzle kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Yeni özellikler sayesinde kullanıcılara, enerji tüketim raporlarına hızlı bir şekilde ulaşma imkanı sağlanırken, kişiselleştirilebilir panellerle ihtiyaçları doğrultusunda özel çözümler oluşturma fırsatı sunuluyor. Ayrıca süreçleri daha verimli yönetmeye yardımcı olacak otomatik uyarılar ve gelişmiş raporlama araçlarının da sisteme entegre edilmesiyle platformun Vodafone Business'lı işletmelere ayrıca kolaylık sağlaması bekleniyor.

Red Enerji ekibi, kullanıcı geri bildirimlerinden yola çıkarak yapılan bu geliştirmelerle, enerji yönetim süreçlerini herkes için daha erişilebilir ve etkin hale getirmeyi hedefliyor. Nisan içerisinde kullanıma sunulacak kullanıcı dostu yeniliklerin, enerji maliyetlerini optimize etmek isteyen işletmelere büyük avantaj sunması bekleniyor.