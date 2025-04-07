Özgür Demirtaş kopya çekerken yakalandı hemen sildi ama iş işten geçti

TÜRKİYE'nin en tanınmış ekonomistlerinden Özgür Demirtaş yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın diline düştü. Özgür Demirtaş Çin ekonomisi yorumunun bire bir kopya olduğu ortaya çıkınca hemen sildi ama iş işten geçmişti.

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Özgür Demirtaş'ın Çin ekonomisiyle ilgili yaptığı yorumun, Zerohedge adlı hesabın paylaşımından iki gün sonra neredeyse aynı ifadelerle dile getirilmesi, sosyal medyada "kopya" iddialarını gündeme getirdi. Bu tartışmaların ardından Özgür Demirtaş paylaşımını kaldırdı.

KOPYA ÇEKTİ DENİLEN PAYLAŞIMI

Özgür Demirtaş paylaşımında, "Çin'i şimdi göreceğiz. Hodri Meydan! 3 Yolları var: ABD ve Trump'a boyun eğ, dediklerini yap. Yuan'ı %30 ve üstü kadar Devalüe et, Halkını Fakirleştir. Tam tamına 3 Trilyon Dolar karşılığı kendi parandan bas ve Borcunu ÇILDIRT... Hadi ÇİN: Seç Beğen Al..." ifadelerini kullandı.

İKİ GÜN ÖNCE BAŞKA HESAPTA

Söz konusu yorumun, Demirtaş'tan iki gün önce, 4 Nisan'da paylaşıldığı ortaya çıktı. Özgür Demirtaş 'kopya' çekti iddiaları üzerine twitini sildi.

Kaynak: Haberler sitesi