Şaka gibi Nisan'da böylesi hiç olmadı Trakya'da çekildi İstanbul'a dayandı

TÜRKİYE Nisan ayında gelen sürpriz kar yağışının şaşkınlığını yaşıyor. Trakya bölgesinde bugün yoğun kar yağışı var. İstanbul'un kapısını dayanan kar yağışı hayli etkili...

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Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır sözü bu yıl Nisan ayında yaşanıyor. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nden bugün gelen görüntüler şaşkına çevirdi. Bölgede yoğun kar yağışı etkisini arttırdı.

Edirne'nin yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, kent merkezinde de etkili oluyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte, kar yağışının akşama doğru yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

ÖMRÜMDE BÖYLE ŞEY GÖRMEDİM

Nisan ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Ömrü boyunca nisanda kar yağdığını ilk kez Bolu'nun Gerede ilçesinde gördüğünü belirten 78 yaşındaki İrfan Dağlı, Edirne'de ilk kez nisan ayında kar yağdığını ifade ederek, "Nisan ayında havalar bahar havasıdır. Kış kışlığını bilirdi, yaz yazlığını bilirdi. Mevsimler de değişti. Hayret ediyorum bu zamanda bu kar yağışına çok şaşırdım." dedi.

Anadolu Ajansı bu fotoğrafı saat 11.30'da Edirne'de çekti.

Meryem Özer de sabah namazına kalktığında kar yağışıyla karşılaşınca hem şaşırdığını hem de çok sevindiğini dile getirdi.

Özer, bu yıl kar yağışına hasret kaldıklarını ve bu yağışın hem su kaynakları hem de çiftçileri iyi yönde etkileyeceğini söyledi.

73 yaşındaki İbrahim İhmal ise nisan ayında ilkbaharı yaşamayı beklerken kışla karşılaştıklarını ve bu ayda kar yağışını hiç beklemediklerini söyledi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.