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CHP'de kurultay süreci tamamlandı! 11 isim değişti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'de kurultay süreci tamamlandı! 11 isim değişti

 CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanırken, 11 yeni isim PM'de yer aldı.

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Kurultayda, 60 kişilik PM, 15 kişilik YDK üyeleri belirlendi. 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi.

PM listesi için 181, YDK için de 51 kişinin başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre Genel Başkan Özgür Özel'in kurultayda açıkladığı anahtar listesinin tamamı PM'ye girdi.

"Denge Denetleme" listesinden hiçbir isim PM'ye giremedi ancak önemli oranda oy aldı.

Bir önceki PM'de yer alan ancak Genel Başkan'ın anahtar listesinde gösterilmeyen Volkan Demir, İlhan Uzgel, Emin Umut Dikili, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yaşar, Cem Aydın, Koza Yardımcı ve Erbil Aydınlık PM'de yer almadı. Daha önce PM'de bulunan Armağan Erdoğan da Bilim Kültür Sanat Platformu'ndan aday gösterildi ancak ilk 8'e giremedi.

PM'nin yeni üyeleri

Genel Başkanın anahtar listesinde yer alan Uygar Parçal, Burcu Mazıcıoğlu, Berna Özgül, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Namık Tan, Mahmut Tanal, Berkay Gezgin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Emine Uçak Erdoğan ve Bahattin Bahadır Erdem, PM'nin yeni üyeleri oldu.

"Denge Denetleme" listesinde yer alan Orhan Sarıbal 414 oyla 53. sırada yer alırken, Deniz Demir 408 oyla 54. sırada, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 404 oyla 55. sırada, Koza Yardımcı 402 oyla 56. sırada, Oğuz Kaan Salıcı 397 oyla 57. sırada, Müslim Sarı 381 oyla 58. sırada, Ali Öztunç 377 oyla 59. sırada, Gaye Usluer 305 oyla 64. sırada, Faik Öztrak 302 oyla 65. sırada yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik 213 oyla 82. sırada

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik 213 oyla 82. sırada, anonsçusu Barış Bozkurt ise 205 oyla 88. sırada yer buldu.

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