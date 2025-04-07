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Gişelerde yine kaza oldu! Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı hurdaya döndü

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Gişelerde yine kaza oldu! Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı hurdaya döndü

İstanbul'da otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Araçta sıkışan sürücü, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Aynı noktada iki gün önce yaşanan kazada bir otomobil tırın altına girmiş ve 4 kişi ölmüştü.

Gişelerde yine kaza oldu! Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı hurdaya döndü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Ankara istikametindeki Mecidiye Gişeleri'nden geçmek için bekleyen 59 FG 562 plakalı tıra arkadan gelen 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç çarptı.

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Gişelerde yine kaza oldu! Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı hurdaya döndü

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Gişelerde yine kaza oldu! Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı hurdaya döndü

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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Gişelerde yine kaza oldu! Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı hurdaya döndü

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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