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 Borsa İstanbul'da sert düşüş

 Borsa İstanbul'da sert düşüş

Küresel piyasalardaki satış baskısı Borsa İstanbul'da da hissedildi. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,65 değer kaybetti.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,65 değer kaybederek 9 bin 131 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 248,49 puan ve yüzde 2,65 azalışla 9 bin 131 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 44,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,55, holding endeksi ise yüzde 2,84 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken, en fazla kaybettiren yüzde 4,24 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9 bin 100 ve 9 bin seviyelerinin destek, 9 bin 200 ve 9 bin 300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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