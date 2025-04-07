Bakanlık bir bir ifşa etmeye devam ediyor! Taklit-tağşiş listesinde salça bile var

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş yapılan ürünleri ifşa ettiği listede, bir markaya ait domates ve biber salçasında uygunsuzluk tespit edildi.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı “Taklit ve Tağşiş Yapılan Ürünler” listesi, gıda güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Bakanlığın son denetimleri sonucunda açıklanan listede yer alan bazı salça markalarında tespit edilen uygunsuzluklar dikkat çekti.

Listeye giren ürünler arasında, bir markaya ait hem domates hem de biber salçasında mevzuata aykırı unsurlar belirlendi. Söz konusu ürünlerde tağşiş yapıldığı tespit edilirken, hangi maddelerin kullanıldığına ilişkin teknik detaylar bakanlık tarafından açıklandı.

Denetimlerin, halk sağlığını korumak amacıyla düzenli olarak sürdürüldüğünü vurgulayan Bakanlık yetkilileri, tüketicilere etiket okuma alışkanlığı kazandırmanın ve bilinçli ürün tercihinin önemine dikkat çekti. Açıklamada, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalara idari yaptırımların uygulandığı bilgisi de yer aldı.