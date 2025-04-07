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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 kategoride rekor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 kategoride rekor

 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatilinin son günü olan 6 Nisan'da 5 kategoride rekor kırıldı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 6 Nisan'da 141 bin 931 yolcuya ev sahipliği yapıldı.

Havalimanı, dış hatlarda toplam 82 bin 498 yolcuya ulaşırken, dış hat seferleriyle gelen yolcu sayısı 41 bin 959 olarak belirlendi.

Pazar günü dış hatlardan düzenlenen uçuş sayısı 458 oldu. Bu seferlerin 236'sı gidiş yönlü icra edildi.

Böylece havalimanı günlük toplam yolcuda, dış hatlar yolcu sayısında, dış hatlarda gelen yolcunun yanı sıra giden uçuş ile toplam sefer sayısında rekor rakamlar kaydedildi.

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