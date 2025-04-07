YTÜ'de vize sınavlarına boykot

Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenciler, protestolara katıldığı için sıra arkadaşlarının tutuklanmasına tepki göstermek için vize sınavlarını boykot ederek sıralara "Bu alan tutuklanan arkadaşımıza ayrılmıştır" yazısı yapıştırdı.Abone ol
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) vize sınavları boykot ediliyor.
YTÜ öğrencisi 4 kişi serbest bırakılana kadar sınavlara girmeyeceklerini belirten öğrenciler, sıra arkadaşlarının tutuklanmasına tepki göstermek için sıralara "Bu alan tutuklanan arkadaşımıza ayrılmıştır" yazısı yapıştırdı