Bakan Bolat, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de düzenlenen 'Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi' kapsamında Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Abu Dabi'de iştirak ettiğimiz AIM konferansı kapsamında, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Reisi Sayın Rüstem Minnihanov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede, karşılıklı yatırımlar ve Tataristan bölgesinin Türkiye-Rusya ticaret ve yatırım ilişkilerindeki rolünü etraflıca ele aldık. Ayrıca, Sayın Minnihanov’un Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu çerçevesindeki çalışmalarından duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik” değerlendirmesinde bulundu.