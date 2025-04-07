Fenerbahçe'nin 4-1'lik Trabzonspor galibiyeti! Spor yazarları yorumladı: "Cesurca bir hamle"
Trendyol Süper Lig'in 30. haftası nefes kesen bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüş yaptı. Sarı-lacivertliler ikinci yarıda peş peşe gelen gollerle Trabzonspor'u 4-1 yendi ve zirveyle puan farkını 3'e düşürdü. Spor yazarları dev maçla ilgili birbirinden ilginç yorumlar yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Milan Skriniar ve 51 (P) 64 ve 77. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 45+3. dakikada Draguş'tan geldi.
Bu skorun ardından Fenerbahçe, Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada maç eksiğini tamamladı ve 68 puana yükselerek sarı - kırmızılılar ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Son 4 maçta 3. kez puan kaybeden Trabzonspor ise 36 puanla 11. basamakta yer aldı. Spor yazarları, 1-0'dan 4-1'e gelen maçı, köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları:
"Mükemmel"
"Devre sonunda da skor dezavantajına düşüldü. Artık işler tam çıkmazdaydı… Mourinho artık doğal olarak kendini daha da risk almak durumunda hissetti ve Talisca'yı da sahaya sürdü. Takımın en büyük şansı devrenin hemen başlarında Mustafa'nın neden olduğu gereksiz penaltıydı. Skora denge geldikten kısa süre sonra F.Bahçe öne geçince büyük bir moral depoladılar, ondan sonra da sahada şov vardı! Önce Maximin beklenen gerçek asistini yaptı, sonra da Talisca'nın hattrick'i mükemmel bir golle geldi. Sonuçta F.Bahçe bu zor virajı dönmüş oldu. Trabzon cephesi için kısa ve öz bir yorum yapmak istiyorum… Skor avantajına sahipken ikinci devreye başlıyorsun, bütün riskleri alan F.Bahçe'de Tadic, Talisca, Dzeko ve Maximin gibi fizik durumları yeterli olmayan 4 oyuncu varken 4 gol yiyorsan fazla söze gerek yok. Ayrıca 90 dakikada her yönüyle mükemmel bir Mehmet Türkmen izledim…"
ÖMER ÜRÜNDÜL - SABAH
"Analiz, analiz, analiz..."
"Devre arasına girerken atılan golün ve ikinci yarının başında yenilen gollerin garip ama gerçek bir tarafı var. Yazıyı yazarken bir görüntü düştü. VAR kararıyla verilen penaltıda faulü önce kim yapıyor? Penaltı kırılmaya müsait Trabzonspor’un oyundan kopmasına sebep oldu. Bu kırılganlık kabul edilebilir bir durum değil ayrıca! Maç öncesi yapılan analizlerde Trabzonspor’un tüm zayıf yönleri aslında açıkça ortaya konmuştu. “Kenar ortalarında adam paylaşımı yapamıyor” denmişti. Goller her şeyi anlattı zaten. Trabzonspor, çıkarken top kaptıran ve bu kayıplarla sezon boyunca sıkıntı yaşayan bir takım. Fenerbahçe ise ön alan baskısını en iyi yapan takımların başında geliyor. Başka söze gerek yok sanırım. Analiz, analiz, analiz..."
OLCAY ÇAKIR - FANATİK