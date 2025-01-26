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Persepolis, İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçında TS Tabriz'i mağlup etti

Persepolis, İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçında TS Tabriz'i mağlup etti

İran ekibi Persepolis, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçında TS Tabriz'i 2-0 yendi.

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Pers Körfez Pro Ligi'nin 17. haftasında Azadi Stadı'nda lider TS Tabriz'i ağırlayan Persepolis, 11. dakikada Soroush Rafiei ve 77. dakikada Giorgi Gvelesiani'nin golleriyle galibiyete ulaştı.

Ev sahibi takım, Mohammad Khodabandelou'nun 45+10. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından ikinci devrede 10 kişiyle mücadele etti.

Bu sonuçla üçüncü sıradaki Persepolis, 33 puana ulaştı. TS Tabriz ise 35 puanda kaldı.

Persepolis, ligin 18. haftasında 31 Ocak Cuma günü Khuzestan'a konuk olacak.

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