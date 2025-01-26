Emeklinin 1,969 liralık eksik ödemesi için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşının bu yıl 14 bin 469 lira olarak uygulanacağını belirtse de, yasal düzenlemenin tamamlanmaması nedeniyle 1.969 liralık fark ödemeleri henüz emekli hesaplarına yansıtılmadı.

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SGK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 15,75 oranında olurken en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseldi. Eksik maaş alan yaklaşık 3 milyon 700 bin emeklinin ek ödemelerini alacağı tarih ortaya çıktı.

Bu hafta Meclis'te kabul edilecek ödemeler de...

Sözcü'de yer alan habere göre bir haftalık aranın ardından yarın yeniden mesaiye başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), gündeme alınacak ilk maddelerden biri de en düşük emekli maaşında artış öngören kanun teklifi olacak.

Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak düzenlemenin ardından takvim oluşturacak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin fark ödemelerini şubat ayının ilk yarısında hesaplara yansıtacak.

Söz konusu düzenleme ile birlikte 1.7 milyona yakın emeklinin hesabına 1,969 lira yatırılacak. Yaklaşık 2 milyon emekli ise, bu ay aldığı maaş miktarının 14 bin 469 liradan eksik kalan kısmı için fark ödemesi almış olacak.