Kartalkaya'daki otel yangını! 5 şüpheli adliyede

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.Abone ol
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturma kapsamında 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.