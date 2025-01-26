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Kartalkaya'daki otel yangını! 5 şüpheli adliyede

Kartalkaya'daki otel yangını! 5 şüpheli adliyede

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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