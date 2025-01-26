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Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında dün sahasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup eden Net Global Sivasspor, ligde 8 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

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Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 8 lig maçında galip gelemedi.

Ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Ligin 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, 15. haftada ise iç sahada Galatasaray'a 3-2 kaybetti.

Sivasspor, 16. haftada deplasmanda Sipay Bodrum FK'ye 2-0 yenildi, 17. haftasında sahasında çıktığı Reeder Samsunspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı. Sivas temsilcisi, 18. haftayı bay geçirirken, ligin 19. haftasında ise sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, ligdeki 8 maçlık galibiyet hasretini 21. haftada dün sahasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup ederek sonlandırdı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan bölümde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 23 puan topladı.

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