Fenerbahçe'den Galatasaray'a gece yarısı flaş cevap! "Hesap vakti"

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk’ün açıklamalarına yanıt verdi.

Abone ol

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 21.haftasında evinde konuk ettiği Konyaspor’u Osimhen’in penaltıdan attığı golle 1-0 yendi. Maçın ardından Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk açıklamalarda bulundu.

Öztürk'ün Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı maç hakkında konuşmasına, gece saat 01.46'da Fenerbahçe'den cevap geldi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine 'sipariş' gibi bir uyarı göndermiştir.

Geçmişte hakem toplantısında suyun öte tarafının hakkını savunmaktan çekinmeyen maçın hakemine... Önceliğiniz Türk futboludur. Kendi menfaatleri için sizi baskı altına alarak, hocamızın ve futbolcularımızın emeğine ve alın terine göz dikenler değil.

Bugünkü yönetiminiz tarafınızı belli edecektir. Şanlı tarihinde sarsılmaz iradesini defalarca göstermiş camiamızın nefesinin, bugün Kadıköy'de ensenizde olacağını hatırlatırız.

Kurdukları yapının değişeceğini anlayınca panikleyenlere karşı, taraftarımızı doksan dakika boyunca desteğe davet ediyoruz.

Birleş, savaş, zafer bizim olacak.

Hesap vakti!"

Metin Öztürk ne dedi?

Öztürk, “Yarın ikinci sıradaki rakibimizin maçı var. Göztepe bizimle dişli bir maç oynadı. Beşiktaş ile çok iyi bir maç oynadı. Diğer takımlar gibi Avrupa hayalleri var. Yarın da çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. İnşallah maçın hakemi, bizim Fenerbahçe’yi eze eze yendiğimiz maçta onların stadında yaptığı hatayı tekrarlamaz. O hata olmasaydı maç 7’ye, 8’e giderdi. Canı sağ olsun. Biz önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda Galatasaray yeniden şampiyon olacak. Bir sonraki sezona da bu motivasyonla hazırlanacağız” dedi.

Öztürk sözlerinin devamında, “Pek çok takımın hakem kararlarıyla 2,3 puanı gidiyor. Eyüpspor - Fenerbahçe maçında bana göre Eyüp’ün 2 puanı gitti. Ben tarafım. O yüzden sezon sonu göreceğiz. Bunu yönetecek olan TFF’dir. TFF Başkanı ile aynı görüşte olduğum tek bir konu var. Hakem hata yapabilir. Yan hakem hata yapabilir; ama VAR hakemi yapamaz. VAR hakemi yapıyorsa o hakemi tekrar maçlara vermesinler. Bugün bizim maçımızda ve geçen maçlarda yaptıkları gibi başka takımların canı yanmasın. 9 puan farkla öndeyiz. 11 olabilirdi. İlla bu iş başa baş gidecek diye bir şey yok” diye konuştu.