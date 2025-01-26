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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin, "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir." ifadelerini kullandı.

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Sözcü TV'de  yayınlanan televizyon programında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü ile ilgili kullandığı ifadeler dikkati çekti.

Canlı yayında Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü'nün "söz konusu otelin yönetiminden korkmuş olabileceğini" söyleyen Özcan, şunları kaydetti:

"İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, 'Burası büyük bir işletme yarın beni karalıyorsun' diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir. Ben yangından sonra bu başvuruları öğrendim. Daha öncesinde bu başvuruların yapıldığını, itfaiyemizin oraya gittiğini, sonra başvuru sahibinin geri çektiğini ancak yangından sonra, hatta Sayın Bakan'ın açıklamalarından sonra öğrendim."

Programda Özcan'ın "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir." ifadesine Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, tepki gösterdi.

"Adamın korkusu yüzünden 78 kişi öldü yani"

Enginyurt, "Adamın korkusu yüzünden 78 kişi öldü yani. Vicdan mı bu şimdi? Adam korktuğu için 78 can gitti. Biz Mehmet Nuri Ersoy istifa etsin derken… Bir adamın korkusu yüzünden, bir adamın o denetimi bildirmesi gerekirken, yazık günah, 78 insan ölmüş. Yani korkulur mu... Allah'tan korkulur, kuldan korkulur mu?" diye konuştu.

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