Muslera'dan veda gibi sözler! 'Sona geldiğimiz anlamına geliyor'

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı formayı 429. kez terleten Muslera, maçın ardından ayrılık mesajı verdi.

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u 1-0 yendi. Sarı kırmızılılarda maçtan önce Fernando Muslera'ya 429 maç nedeniyle plaket verildi. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray tarihinde en çok maça çıkan oyuncu oldu.

Fernando Muslera maçın ardından beIN SPORTS'a konuştu.

SONA GELDİĞİMİZ ANLAMINA GELİYOR

"Çok teşekkürler böyle anlarda sözler yetmiyor. Bu büyük kulübe 2011 yılında geldim. Bireysel ve takım olarak çok şey başardık. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve aileme teşekkür ederim. Her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. 429 maç... Bu aynı zamanda sona geldiğimiz anlamına geliyor."

"FARKI AÇTIK"

"Salı günü maçta olanlar... Tabii ki normal böyle şeyler. Taraftarlar rahatsız olabilir. Durumu Galatasaray nezdinde düşündüm. Avrupa'da bir üst tura yükseldik. Ligde 9 puan öndeyiz. Bazı oyuncular zor bir andan geçiyor olabilir, taraftar desteğine ihtiyaç duyuyor olabilir. Taraftar sürekli arkamızdaydı. Formda bir Konyaspor'a karşı kazandık ve çok kıymetli bir 9 puan fark açtık."

SÖZLEŞME CEVABI

"Anı yaşıyorum. Her anın keyfini çıkarıyorum. İyi ve mutlu olmalıyım. Son maça kadar elimden geleni yapacağım. Zamanı gelince konuşulacak şeyler konuşulur."