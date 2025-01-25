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İsrail'in Cenin'e saldırılarında 14 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Cenin'e saldırılarında 14 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırılar sırasında 3 İsrail askeri yaralandı. İsrail'in Cenin'e saldırılarında 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yaralanan askerlerden birinin durumunun ağır olduğu, diğer 2 askerin ise orta ve hafif derecede yaralandığı bildirildi.

Askerlerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği aktarıldı.

İsrail'in Cenin'e saldırılarında 14 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca Cenin'de ulaşım, su, elektrik ile iletişim altyapısına zarar vererek kesintiye yol açtığı ve bölgedeki evleri yıktığı belirtildi.

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