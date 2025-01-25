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Sudan'da hastaneye saldırı: 70'ten fazla kişi öldü

Sudan'da hastaneye saldırı: 70'ten fazla kişi öldü

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinde bir hastaneye düzenlenen dron saldırısında 70'ten fazla kişinin öldüğü bildirildi.

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Sudan Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki Suudi Hastanesinin acil bölümünü dron ile hedef aldığını belirtti.

Minawi, saldırıda "acildeki tüm hastaların, aralarında kadınların, çocukların ve diğerlerinin de bulunduğu 70'ten fazla hastanın öldüğünü" bildirdi.

Saldırıya ilişkin fotoğraflar da paylaşan Minawi, hastanenin acil bölümündeki yıkım ve kan izlerine dikkati çekti.

Öte yandan, Faşir Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada, HDK'nin Faşir'deki Suudi Hastanesine yaptığı saldırıda, yaralılar ve refakatçiler dahil olmak üzere 67 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı nedeniyle acil bölümünün hizmet veremez hale geldiği kaydedildi.

SUDAN'DAKİ SAVAŞ
Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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