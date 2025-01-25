Citroen C3 baştan aşağı yeniden tasarlandı Türkiye için satış tarihi belli oldu

Citroen, yenilenen C3 modelini tamamen elektrikli ve hibrit seçeneklerle ilkbaharda Türkiye'de otomobil severlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre Citroen, B segmentindeki modeli yeni C3'ü ilkbahar aylarında Türkiye'de satışa sunacak. Avrupa'daki 4'üncü nesil Citroen C3 ailesi, Citroen'in cesur yeni marka tasarımını temsil eden, iddialı bir görünümle baştan aşağı yeniden tasarlandı.

İlk kez 2022 Citroen Oli konseptinde ön gösterimi yapılan yeni tasarımda, dikey ve yatay unsurlar, teknik bir tarzla kontrast oluştururken, daha uzun ve daha dikey ön cephe, merkezi olarak konumlandırılan ve parlak siyah yatay ızgarayla tamamlanan, çift şeritli yeni marka logosunu da taşıyor.

Yeni imzalı arka aydınlatmalar aracın köşelerine doğru uzanıyor ve ön farları yansıtan iki yatay ve bir dikey mercekten oluşuyor. Bagaj kapağın altında, aerodinamiğe yardımcı olmak ve otomobilin iddialı duruşunu daha da güçlendirmek üzere, köşeleri kaplayan gösterişli bir tampon yer alıyor. 17 inçlik elmas kesim alaşım jantlar güçlü duruşu destekliyor. Otomobil, 4,01 metre uzunluğu ve 1,76 metre genişliğiyle kompakt bir ayak izine sahip.

Yeni e-C3'ün geniş iç mekanı, bir evin oturma odasına benzer bir ortam sağlamak üzere yalın ama zarif yüzeylerle şekillendirildi. Yeni e-C3, yenilikçi, rahat ve donanımlı iç mekan mimarisi, C-Zen Lounge ile tasarlandı.

C-Zen Lounge, geniş ön cam, iki yanda Citroen'in imzası niteliğindeki dikey havalandırma kanalları ve grafik öğelerle yatay bir ön konsol mimarisi oluştururken, yeni e-C3'ün yeni desenli Citroen Advanced Comfort Koltukları, özel olarak tasarlandı.

Yeni, tamamen elektrikli e-C3, araç bilgilerini ön konsolun üst kısmıyla ön camın alt kısmı arasındaki parlak siyah bölüme yansıtan yeni Citroen Head-Up Display'i ilk kez kullanıyor. Ön konsolun ortasında, hafifçe sürücüye dönük 10,25 inçlik renkli bir bilgi-eğlence ekranı yer alırken, özel bir uygulamaya sahip "My Citroen Play" ile "Akıllı Telefon Kiti" sayesinde kullanıcı, kendi cihazı üzerinden müzik, radyo, çağrı ve navigasyon işlevlerine erişebiliyor.

Elektrikli ve 48V hibrit güç aktarma sistemleriyle geliyor

Yeni Citroen e-C3, tamamen elektrikli BEV platformu üzerine inşa edilerek 83 kW (113 HP) gücündeki elektromotoru ve 44 kWsa LFP bataryasıyla 324 kilometreye kadar karma sürüş menzili sağlıyor. 26 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesine ulaşabilen 100 kW DC hızlı şarj özelliği, kullanıcılara zaman kazandırıyor.

Hibrit versiyon ise benzinli ve elektrikli motorları bir araya getirerek 48V lityum-iyon bataryalı yeni hibrit sistem sunuyor. Bu sistem, otomatik vitesli e-DCS6 şanzımanla güçlendirilerek yakıt tasarrufu ve performans sağlıyor.

Yeni e-C3, Citroen Advanced Comfort Süspansiyon ve Citroen Advanced Comfort Koltukları ile segmentinde "uçan halı" etkisi sunarak sürüş konforunu artırıyor.

Citroen, C3 Hatchback tarihinde ilk kez yenilikçi ve özel Citroën Advanced Comfort Süspansiyonu, tamamen yeni elektrikli e-C3'ün tüm versiyonlarında standart ekipman olarak sunuyor.

Sürücü ve yolcular için görünmez olan Progressive Hydraulic Cushions, aşamalı hidrolik stoperlerin kullanılması sayesinde yolda "uçan halı" hissi veren sürüş konforu sunuyor.