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Tam 700 bin işçiye toplu sözleşme müjdesi!

Tam 700 bin işçiye toplu sözleşme müjdesi!

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması geldi. 1 Ocak 2025 itibarıyla başlayan toplu sözleşme süreci hakkında bilgi veren Arslan, çerçeve protokolünün oluşması için çalışacaklarını ifade etti. Özellikle asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların ardından, kamu işçileri de kendi hakları için mücadele ediyor. İşte, HAK-İŞ'ten kamu işçileri hakkında önemli açıklamalar.

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HAK-İŞ​ Genel Başkanı Mahmut Arslan​'tan 700 bin kamu işçisinin 2025-2026 döneminde alacağı zammı belirleyen toplu sözleşme hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, konfederasyon olarak toplu sözleşme hazırlıklarını tamamladıklarını ve müzakerelerin başladığını vurguladı.

HAK-İŞ'TEN TOPLU SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Türkiye'de kamu sektöründe çalışan yaklaşık 700 bin işçinin merakla beklediği toplu sözleşme süreci resmen başladı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon olarak toplu sözleşme hazırlıklarını tamamladıklarını ve müzakerelerin başladığını ifade etti.

Arslan, "Konfederasyonumuza üye yaklaşık 370 bin kamu işçisinin toplu sözleşme hazırlıklarını belli bir aşamaya getirdik." dedi.  Mahmut Arslan, kamu imkânlarının işçinin taleplerini karşılamaya elverişli olduğunu söyledi.

Toplu sözleşme müzakerelerinin HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'in ortak koordinasyonunda yürütüleceği bilgisini veren Arslan,  "Sendikalarımız toplu iş sözleşmesi müzakerelerini yürütürken kamu çerçeve protokolünün yapılmasında da HAK-İŞ tek yetkili olarak müzakereleri devam ettirecektir" açıklamasında bulundu.

KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ NEDİR?

Kamu işçilerinin genel çalışma koşulları, ücretleri ve diğer haklarını belirleyen bir anlaşmadır. Kamu işçileri​, toplu sözleşme ile ücretlerinde önemli artışlar, daha iyi çalışma koşulları ve sosyal haklar talep ediyor. 

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