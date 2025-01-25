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'Bitti' işareti yapmıştı sarı kırmızılı taraftarın Muslera için hazırladığı plan belli oldu

'Bitti' işareti yapmıştı sarı kırmızılı taraftarın Muslera için hazırladığı plan belli oldu

Galatasaray taraftarı, Dinamo Kiev karşılaşmasında protesto edilen ve kalbi kırılan Fernando Muslera’dan adeta özür dileyecek. Tribünler, Uruguaylı file bekçisi için tezahürat yapacak, ayrıca onunla ilgili pankartlar da hazırlanacak.

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Elleriyle “Bitti” işareti yapan ve bunu takım arkadaşlarına da ileten Uruguaylı file bekçisinin, Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı tribünler tarafından çağrılacağı ve moral verileceği ifade edildi.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre tecrübeli kaleci için yine tribünlerde pankart hazırlığı yapıldığı da öğrenildi.

Galatasaray ile Konyaspor maçında tribünlerin yarıya yakınının cezalı olmasına karşın bilet devriyle ilgili 3 olan hakkın 4’e çıkarılmasıyla stadın dolmasının beklendiği bildirildi. Mücadeleyi 40 binin üzerinde taraftarın izlemesinin beklendiği belirtildi.

Atakaş Hatayspor’a karşı Süper Lig’deki 428. maçına çıkarak Bülent Korkmaz’ın rekorunu egale eden Uruguaylı kaleci, Konyaspor maçıyla bu rekoru kıracak. Kaptan, sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu olacak.

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